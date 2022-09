Denunció que el cadáver de su hijo estaba en casa de su novia: lo confirmaron 8 años después

“Yo les dije muchas veces: ahí está, ahí está, ahí está… Fuimos varias veces a la policía y muchísimas veces llamé y nadie me contestó. Dejé de ir a la estación de policía porque miré la actitud de los detectives, cómo me trataban, me veían como que estaba loca. Yo hacía mis investigaciones sola, con mis hijas, con mi amiga”, cuenta Saavedra en una entrevista con Univision Noticias.