Arrestan al hijo de un policía que incendió tres iglesias de afroestadounidenses en 10 días

El sospechoso fue identificado como Holden Matthews, de 21 años, y no tiene antecedentes criminales ni ha sido arrestado previamente, según dijo el gobernador Edwards en rueda de prensa.

El joven también muestra interés por la mitología nórdica y participa en varios grupos de Facebook relacionados con la temática, indicó el sitio The Acadiana Advocate .

Matthews no se resistió al arresto , y aunque no tenía antecedentes los investigadores dijeron que "sentían que otros crímenes eran inminentes", aunque se negaron a compartir los detalles.

Las iglesias que quemó el sospechoso están en los condados de Cajun y Creole. "No sé cuál era el motivo de este joven, no sé qué había en su corazón, pero puedo decir que no puede justificarse ni racionalizarse", dijo el gobernador Edwards a los periodistas.