Absuelven a un hombre que pasó 37 años en prisión por una violación y un asesinato que no cometió

Gracias al trabajo de expertos legales del organismo sin fines de lucro The Innocence Project , Robert DuBoise, de 55 años, se convirtió en el último caso de un hombre que es liberado tras cumplir una larga condena por un crimen que no cometió.

La Unidad de Revisión de Condenas (CRU) de la Fiscalía Estatal del 13° Circuito Judicial anunció que, ante la injusticia ocurrida en este caso y la descalificación del análisis de mordidas como técnica científica confiable, colaborarán con The Innocence Project para revisar los casos del condado de Hillsborough donde utilizaron este tipo de evidencia para asegurar una condena. Este es el primer tipo de auditoría que realiza una CRU.

“Este tribunal le ha fallado durante 37 años”, dijo el juez Nash durante la audiencia remota, según el reporte del diario The Guardian . “Hoy, finalmente ha tenido éxito”

En la audiencia del lunes, el testimonio de un experto mostró que se determinó que la evidencia de marcas de mordida en la mejilla izquierda de la víctima utilizada en el juicio no era confiable: la policía usó cera de abejas para tomar una impresión de los dientes de DuBoise, y el ADN mostró de manera concluyente que no era sospechoso en el asalto de Grams.

Otros casos de análisis forense ‘defectuosos” serán reexaminados

El fiscal estatal Andrew Warren dijo que su oficina estaba llevando a cabo una revisión con The Innocence Project de los casos en el área de Tampa en los que las condenas se basaron en gran medida en pruebas de marcas de mordidas ahora desacreditadas.

Incentivo para los soplones

“Los soplones que hay en las cárceles piensan que culpando a otros y sacándoles declaraciones e informando a las autoridades les ayudará a salir más pronto a ellos mismos”, dijo el abogado Carrillo. “Para mí, que esto suceda en EEUU no es una novedad, porque EEUU no es un país justo ni equitativo en la impartición de justicia; no hay igualdad y la justicia es un mito, aunque le digan al mundo que este es un país regido por la ley”.