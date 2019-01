Película nominada al Oscar revive el caso de dos niños de 11 años que asesinaron a un bebé; la madre de la víctima quiere que retiren la cinta

En 1993, el pequeño de 2 años James Bulger fue brutalmente asesinado por dos menores de 11 años en un caso que conmovió a Reino Unido. La historia es revivida en la cinta ‘Detainment’, para la que los padres de la víctima no fueron consultados. Ellos quieren que no solo se retire la nominación, sino que la cinta no se muestre públicamente.