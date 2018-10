“Los asesinos en serie tienden a ser hombres y tienden a tener ocupaciones socioeconómicas bajas o no tener ningún empleo. En términos de su selección de víctimas, la mayoría de los asesinos en serie tienden a atacar a aquellos que están en situaciones marginadas u "olvidados" por la sociedad en la que viven y suelen elegir mujeres”, le explicó a Univisión Noticias, Adam Lynes , director del programa de criminología de la Universidad de Birmingham y cabeza del Programa de Criminología Aplicada.

Tras el rastro del asesino

Aunque por meses los vecinos de 'Juan Carlos N' y su esposa,'Patricia N', en el barrio Jardínes de Morelos, se habían quejado del putrefacto olor en su casa y habían señalado con preocupación el desperdicio desmedido que hacían del agua, considerado un bien preciado en la precariedad del barrio, no serían estas las señales que llevarían a las autoridades a desenmascarar este recinto de horror que habitaba en el corazón del vecindario.

La policía investigaba las desapariciones de tres mujeres que, a pesar de que no se conocían entre sí, vivían a escasas cuadras de distancia. Arlet Samantha Olguín Hernández, tenía 23 años, había salido de su casa el pasado mes de abril y nunca volvió. Aunque su madre puso de inmediato la denuncia, la policía tardó semanas en emprender la búsqueda.

El 26 de julio, Evelyn Rojas Matus dejó a sus dos hijos al cuidado de su marido para ir a ver a una mujer que vendía ropa importada y tampoco se volvió a saber nada de ella. El 6 de septiembre Nancy Noemí Huitrón de 28 años salió de su casa con su bebé de dos meses en brazos y después de unas horas sus familiares no pudieron dar nunca más con su paradero.

¿Cómo lo desenmascararon?

El pasado 4 de octubre las autoridades vieron a la pareja salir cargados con bolsas y con un coche de bebé y decidieron interceptarlos. Cuando requisaron los paquetes e indagaron lo que llevaba el coche descubrieron que lo que transportaba no era un bebé sino restos humanos.

Su espeluznante confesión

“Si bien hay muchos más psicópatas que asesinos en serie (un mito común es que todos los psicópatas deben ser asesinos en serie, pero eso no es verdad), la psicopatía, que tiene como característica definitoria el deterioro de la empatía y el remordimiento por los demás, está a menudo presente en asesinos en serie”.

¿Cómo se crea un asesino serial?

En la grabación, el detenido además recuenta con detalles las razones del odio que siente por las mujeres que van desde una cuidandera que abusaba de él cuando era niño y lo hacía vestir de mujer, pasando por presenciar escenas de su madre teniendo sexo en frente de él con otro hombre que no era su padre, hasta el episodio de una mujer que amó y que lo abandonó. “Yo dije si yo no soy feliz en ese momento, nadie lo va a ser, y como yo no lo fui, nadie lo va a ser”, se le oye decir al hombre.