Sobreviviente del coronavirus recibe una enorme cuenta médica de $1.1 millones

"En total, hay casi 3,000 cargos detallados, alrededor de 50 por día. Por lo general, a los hospitales se les paga solo una parte de la cantidad que facturan, ya que la mayoría ha negociado descuentos con las compañías de seguros. Los cargos no incluyen las dos semanas de recuperación que hizo en un centro de rehabilitación", acota The Seattle Times.

No obstante, no todo es tan terrible para la economía de la familia: Flor tiene un seguro que incluye Medicare, revela el diario. "De hecho, debido a que tenía covid-19 -y no una enfermedad diferente- es posible que no tenga que pagar nada".