Protestas contra la violencia policial en todo el país desatan temor a nuevos brotes de coronavirus

“No hay duda de que, cuando hay cientos o miles de personas juntas una al lado de otra, cuando tenemos este virus en las calles... eso no es saludable”, dijo el gobernador de Maryland, Larry Hogan el domingo al programa “State of the Union” de CNN. “En dos semanas, en todo Estados Unidos vamos a saber si esto desencadena un repunte en el número de casos o no”, agregó.