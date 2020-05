Alerta a turistas: los planes de salud para los viajes en la pandemia podrían no estar cubiertos

Era evidente que la fiebre, las náuseas y la falta de apetito que Vlastimil Gajdoš sintió el día de su boda no eran por miedo a casarse.

Pero después que a Gajdoš le diagnosticaron covid-19 y su esposa llamó para verificar la cobertura, los recién casados descubrieron una trampa: la aseguradora dijo que no pagaría por adelantado. Y que consideraría reembolsar el gasto sólo después que Gajdoš fuera dado de alta del hospital.

"Tenía mucho miedo de que los médicos no lo ayudaran si no estaban seguros de la cobertura", dijo Di Sandro, quien tuvo un caso leve de covid y no tuvo que ser hospitalizada.