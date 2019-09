Se achicharraron y luego se congelaron: así fue el último día de los dinosaurios

Fue un infierno local de corta duración, seguido de un largo periodo de enfriamiento global: los dinosaurios "se achicharraron y luego se congelaron", aunque "no todos murieron ese día", resume Sean Gulick, profesor de investigación en el Instituto de Geofísica de la Universidad de Texas y autor principal la investigación, que se basa en el análisis de las muestras de rocas extraídas en 2016 de la "zona cero" del impacto: el cráter Chicxulub, de la península de Yucatán (México).

El estudio, publicado en el diario Proceedings of the National Acedemy of Sciences, reconstruye los procesos geológicos, químicos y biológicos generados por el impacto del asteroide que cayó sobre la Tierra con una potencia equivalente a 10,000 millones de bombas atómicas como la de Hiroshima.