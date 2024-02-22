Cambiar Ciudad
NASA

EEUU llega a la Luna otra vez tras 50 años: la misión Odiseo toca la superficie del satélite de la Tierra

El módulo lunar Odiseo lleva experimentos de la NASA y otros clientes, parte de un proyecto por el que la agencia espacial pagó $118 millones.

Univision picture
Por:Univision
Video Así ha sido la exitosa llegada de EEUU a la Luna tras más de medio siglo

Un módulo de una empresa privada estadounidense descendió este jueves sobre la superficie rocosa de la Luna, la primera vez que EEUU intenta tal hazaña en medio siglo

Un exitoso alunizaje significaría el retorno de Estados Unidos a la Luna por primera vez desde que los astronautas de la NASA pusieron fin al programa Apolo en 1972 y se trata, además, del primer artefacto privado en descender sobre el satélite.

Lanzado la semana pasada, al entrar en la órbita lunar el miércoles, el módulo de Intuitive Machines encendió su motor frente a la cara oscura de la Luna, sin contacto con la Tierra. Los controladores de vuelo en la sede de la empresa en Houston tuvieron que esperar a que apareciera la nave para enterarse si estaba en órbita o se alejaba sin rumbo.

Alunizaje en el peligroso polo sur de la Luna

Intuitive Machines confirmó que su módulo, llamado Odysseus (Odiseo), giraba en torno de la Luna con experimentos de la NASA y otros clientes.

El módulo es parte de un proyecto de NASA para poner en marcha la economía lunar; la agencia espacial paga 118 millones de dólares para colocar sus experimentos en la Luna en esta misión.

La nave buscará posarse cerca del polo sur, un lugar considerado peligroso para un alunizaje, llenó de cráteres y precipicios, pero con alto valor científico porque se cree que esos cráteres en sombra permanente contienen agua congelada.


La Luna está regada de escombros de descensos fallidos. Algunas misiones ni siquiera llegaron tan lejos. Otra empresa estadounidense —Astrobotic Technology— intentó enviar un módulo el mes pasado

Pero ni siquiera llegó a la Luna debido a una pérdida de combustible. Este módulo regresó en caída libre a través de la atmósfera y se incendió sobre el Pacífico.

