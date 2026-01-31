luna NASA inicia un conteo de prueba para su primer vuelo lunar con astronautas en más de medio siglo La NASA inició una cuenta atrás de dos días para su primer vuelo lunar con astronautas en 53 años. El ensayo general, que comenzó el sábado por la noche, culminará con el abastecimiento de combustible del nuevo cohete lunar de la agencia espacial y determinará cuándo despegarán los cuatro astronautas en su vuelo lunar.

Video Astronauta regresa a tierra por cuestiones médicas, esto se sabe:

La NASA inició el sábado una cuenta atrás de dos días para el reabastecimiento de combustible de su nuevo cohete lunar, una prueba crucial que determinará cuándo despegarán los cuatro astronautas que realizarán un sobrevuelo lunar en la misión Artemis II, el primero en más de 50 años.

Ya en cuarentena para evitar gérmenes, el comandante Reid Wiseman y su tripulación serán las primeras personas en lanzarse a la Luna desde 1972. Supervisarán el ensayo general desde su base en Houston antes de volar al Centro Espacial Kennedy una vez que el cohete sea autorizado para el vuelo.

PUBLICIDAD

La NASA explica que esta prueba pondrá a prueba al equipo de lanzamiento, así como a los equipos de apoyo del Centro de Control de Misiones del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston y otros centros de apoyo de la NASA.

El ensayo se realizará a través de una serie completa de operaciones, que incluyen la carga de propelente líquido criogénico en los tanques del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial), la realización de una cuenta atrás para el lanzamiento, la demostración de la capacidad de reciclar el reloj de cuenta atrás y el vaciado de los tanques para practicar los procedimientos de cancelación. Estos pasos garantizan que el equipo esté completamente preparado para el día del lanzamiento.

El SLS, de 322 pies (98 metros) de altura, se trasladó a la plataforma de lanzamiento hace dos semanas. Si la prueba de abastecimiento de combustible del lunes sale bien, la NASA podría intentar el lanzamiento en el plazo de una semana.

Los equipos llenarán el tanque del cohete con más de 700,000 galones de combustible superfrío, deteniéndose medio minuto antes de que se enciendan los motores.

Una ola de frío intenso retrasó dos días la demostración de abastecimiento de combustible y el lanzamiento. Ahora, el 8 de febrero es la fecha más temprana en la que el cohete podría despegar.

A bordo de la cápsula Orion, situada en la parte superior del cohete, los astronautas estadounidenses y canadienses darán una vuelta alrededor de la Luna y luego regresarán directamente sin detenerse hasta amerizar en el Pacífico. La misión durará casi 10 días.