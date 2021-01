"Cristo, nacido de María": la impresionante inscripción sobre piedra hallada en una excavación en Israel

Los expertos indicaron que para ellos está claro que el edificio donde estaba la placa se trata de una iglesia y no un monasterio, ya que hay diferencias marcadas que se pueden notar en el mensaje.

" Las iglesias saludaban a los creyentes en su entrada, mientras que los monasterios no solían hacerlo. No sabíamos qué esperar antes del trabajo, pero sabíamos que esta era un área donde se habían encontrado restos arqueológicos con anterioridad", dijo Yardenna Alexandre, arqueóloga de la Autoridad de Antigüedades al diario The Jerusalem Post.