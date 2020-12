Científica, inventora y una inspiración para otros, Gitanjali Rao se convierte en la primera 'Niña del año' de la revista Time

A Gitanjali Rao, una adolescente de Colorado , la conocemos desde hace varios años cuando sus oportunos inventos empezaron a ser noticia, por eso no sorprende que la revista Time la haya escogido para inaugurar una nueva categoría de sus prestigiosos galardones anuales, el de 'Niño del año' .

"No me parezco a la típica científica. Todo lo que veo en la televisión es que el científico es un hombre, mayor y generalmente blanco", afirmó la joven.

"Mi objetivo realmente ha cambiado, no solo de crear mis propios dispositivos para resolver los problemas del mundo, sino de inspirar a otros a hacer lo mismo también. Porque, por experiencia personal, no es fácil cuando no ves a nadie como tú", dijo Rao a Jolie. "Realmente quiero difundir ese mensaje: si yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo y cualquiera puede hacerlo", agregó la joven innovadora, que en los últimos años ha recibido importantes premios por sus creaciones.