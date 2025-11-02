Cómo y cuándo ver la superluna de noviembre, la más cercana de este año

Video Las impresionantes imágenes que dejó la ‘luna de sangre’ en distintas partes del mundo

La Luna se verá ligeramente más grande y brillante la noche del miércoles, durante la superluna más cercana del año.

La órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es un círculo perfecto, por lo que a veces se acerca más y otras se aleja. Una llamada 'superluna' ocurre cuando la luna llena se encuentra más cerca de la Tierra en su órbita. Eso hace que se vea hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que la luna más tenue del año, según la NASA.

La superluna de noviembre es la segunda de tres superlunas de este año y también la más cercana: la Luna se situará a poco menos de 222,000 millas (357,000 kilómetros) de la Tierra.

Las mareas pueden ser ligeramente más altas durante una superluna debido a la cercanía de la Luna, explicó el astrónomo Lawrence Wasserman, del Observatorio Lowell. Pero la diferencia no es muy perceptible.

No se necesita ningún equipo especial para observar la superluna, siempre que el cielo esté despejado. Sin embargo, el cambio en el tamaño de la Luna puede ser difícil de apreciar a simple vista.

“La diferencia se nota más cuando se compara con otras imágenes u observaciones”, señaló Shannon Schmoll, directora del Planetario Abrams de la Universidad Estatal de Míchigan, en un correo electrónico.

Las superlunas ocurren varias veces al año. La de octubre hizo que la Luna se viera algo más grande y otra en diciembre será la última del año.

