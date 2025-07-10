La imponente tumba de Te K'ab Chaak, el primer gobernante de una dinastía maya que encontraron arqueólogos de Texas en Belice

Video México es el sexto país más visitado del mundo: las mujeres son las que más viajan

Rodeado de joyas, vasijas y ofrendas. Así encontraron arqueólogos de la Universidad de Houston a Te K'ab Chaak, el primer gobernante de una antigua ciudad maya y fundador de su dinastía en Belice que fue enterrado en una importante metrópoli.

La pareja de arqueólogos de Texas, Arlen Chase y Diane Chase, pasaron más de cuatro décadas excavando en Caracol, una ciudad actualmente en ruinas.

Caracol funcionó como uno de los principales centros políticos de la historia maya y dominó el sur de la península de Yucatán desde el año 560 hasta el 680 d.C., antes de ser abandonada en el 900 d.C, explica la universidad en un comunicado difundido este jueves.

Ahí encontraron la tumba de Te K'ab Chaak. De acuerdo con sus investigaciones este fue el primero de tres entierros importantes que datan de alrededor del año 350 d.C., en la que se cree que fue una época de contacto de la ciudad de Caracol con la ciudad de Teotihuacán, una enorme metrópoli en México que comerciaba con toda Centroamérica.

"Una cuestión que ha dejado perplejos a los arqueólogos mayas desde la década de 1960 es si los mexicanos procedentes de Teotihuacán introdujeron un nuevo orden político en la zona maya de Belice”, afirma en el comunicado de Diane Chase.

Así es la tumba de Te K'ab Chaak, el primer gobernante de Caracol

Esta es la primera tumba identificable de un gobernante hallada en más de cuatro décadas de trabajos en Caracol, “el mayor yacimiento arqueológico maya de Belice y de las tierras bajas mayas”, dice la universidad.

Te K'ab Chaak, que accedió al trono en 331 d.C., fue enterrado en la base de un santuario de la familia real con once vasijas de cerámica, tubos de hueso tallado, joyas de jadeíta, una máscara de mosaico de jadeíta, conchas del Pacífico y otros materiales perecederos.

Los arqueólogos estiman que, en el momento de su entierro, el gobernante era de edad avanzada y medía aproximadamente 1.70 m de estatura y no le quedaban dientes.

La arqueóloga Diane Chase en la tumba recién excavada de Te K'ab Chaak. Imagen University of Houston <br>

Los Chase resaltan la importancia de las vasijas de cerámica de la cámara, ya que cuentan parte de la historia de la época.

Una de ellas incluía una escena de un gobernante maya sosteniendo una lanza y recibiendo ofrendas. Mientas que otra vasija representa la imagen de Ek Chuah, el dios maya de los comerciantes, rodeado de ofrendas.

"Es uno de nuestros hallazgos más importantes", declaró Diane Chase en el comunicado.

"Hemos encontrado a la primera persona de la dinastía, así que eso, en sí mismo, en términos de la historia de Caracol es enorme, y es increíble que hayamos podido identificarlo como gobernante”, agregó.

“Habíamos encontrado numerosas tumbas con artefactos realmente impresionantes en su interior que eran claramente miembros de la familia real, pero esta es la primera en la que coincide con los registros para ser un gobernante y más allá de eso, el primer gobernante dinástico", señala la arqueóloga.

La pareja continuará con sus investigaciones sobre el contenido de la tumba y realizarán una reconstrucción de la máscara de jadeíta encontrada en la cámara.

También realizarán análisis de ADN en los huesos que hallaron en el lugar para obtener más información sobre el antiguo líder maya y presentarán los resultados el próximo mes.

