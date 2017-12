Testigos protegidos vinculan a políticos con el asesinato de la periodista mexicana Miroslava Breach

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Dos testigos protegidos vincularon a políticos del estado de Chihuahua con el asesinato de la periodista mexicana Miroslava Breach, durante una audiencia que comenzó el miércoles contra uno de los acusados de haber planeado y ayudado a llevar a cabo la ejecución de la también corresponsal del diario La Jornada el pasado 23 de marzo.

Durante la audiencia, en la que se decidirá si se vincula a proceso a Juan Carlos Moreno Ochoa ' El Larry', la fiscalía reveló algunos de los mensajes y amenazas que la corresponsal recibió luego de realizar diversos reportajes en los que involucró a partidos políticos con la delincuencia organizada en el norteño estado de Chihuahua. El contenido de estos mensajes y llamadas, fueron dados a conocer por un testigo protegido identificado como ‘Mila’, quien señaló que Breach fue amenazada poco tiempo antes de su asesinato.



En la sesión, el agente del Ministerio Público narró un extracto de su declaración sobre una llamada que Miroslava habría recibido por parte del exalcalde de Chínipas, Hugo Schultz, del Partido Acción Nacional, en la que le advertía que “ya no podía pisar la sierra”.

El testigo también declaró que luego de que Breach publicó un reportaje en el que denunció que integrantes del crimen organizado postularon a personas cercanas a ellos para cargos municipales en la región de la Sierra, los partidos políticos aludidos en el trabajo periodístico optaron por cambiar a sus candidatos.





Breach, de 54 años, era una respetada corresponsal de La Jornada, un diario de circulación nacional, además de colaborar con otros periódicos en la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez. Era conocida por su trabajo crítico y profundo en artículos sobre el crimen organizado.

La mañana del 23 de marzo recibió ocho disparos a las afueras de su casa en la ciudad de Chihuahua. De acuerdo a reportes, en el lugar del homicidio se dejó un mensaje escrito que decía: "Por lenguona".

Por su parte, otra de las personas que se encuentra bajo el sistema de los testigos protegidos en el caso, identificado como ‘Venancio’, relató que la periodista recibió una llamada telefónica en la que le exigió que cancelara la publicación de una investigación, sin embargo, ella colgó la llamada.



Durante la audiencia las autoridades también hicieron pública la transcripción de dos conversaciones que Miroslava habría sostenido con diversas personas, entre las que se encuentra el vocero del Comité Estatal del PAN en Chihuahua Alfredo Piñera, quienes le llamaron para presionarla para que diera a conocer su fuente en el reportaje que señalaba cómo el crimen organizado pretendía imponer a candidatos.

Sin embargo, la periodista le contestó: “Diles que para qué se hacen tontos: Miroslava Breach Velducea es nacida en Chínipas y no va a revelar fuentes de información, así que, por favor, digan quién es y que me le echen a mí (la responsabilidad). Yo por eso firmé la nota porque yo sí tengo ovarios y porque sabía cómo están las cosas. A mí me han hablado mis tíos y me dicen que están rezando el novenario por mí, entonces, que no jueguen”.





Piñera dijo a las autoridades que la solicitud a la periodista, la hizo a petición del exalcalde de Chinipas Hugo Amed Shcultz, bajo el pretexto de que había sido amenazado por el cártel que domina en la región.

En la audiencia, el presunto autor intelectual del homicidio no estuvo presente por las lesiones ocasionadas durante su captura en la madrugada del pasado 25 de diciembre.





La investigación realizada por la Fiscalía apunta a la hipótesis de que fue asesinada por sicarios de Los Salazar, grupo del Cártel de Sinaloa que opera en Chínipas, por haber denunciado que el candidato del PRI a la alcaldía era familiar de Adán Salazar, el líder del grupo, además del control que tiene de la Policía, El grupo Los Salazar controla los límites de Sonora y Chihuahua.

En lo que va del año, al menos 10 periodistas han sido asesinados en el país, uno de los más peligrosos del mundo para la práctica de la profesión. México cerrará el 2017 como el año más violento en las últimas dos décadas con 23,101 asesinatos entre enero y noviembre, según cifras oficiales.