“Perdóname”: el trágico mensaje de una empresaria mexicana cuya hija fue asesinada por no pagar el rescate

A través de su cuenta de Facebook , la propietaria de una tienda de materiales para la construcción pidió perdón a la joven de 24 años de edad “por no haber tenido suficiente dinero para pagar”, pues los delincuentes habrían pedido a la familia una millonaria suma de dinero a cambio de su libertad, aunque no se dio a conocer el monto. Sin embargo, no pudieron conseguir el dinero.



“Deben comprender que lo que solicitan no lo tengo, si no desde el primer día lo hubiese dado, es mi única hija, cómo la voy a poner en peligro... desafortunadamente no tengo y me duele mucho no poderla rescatar, me siento impotente que todo lo que en años hemos trabajado no me alcance, perdón por no tener, por favor liberen a mi hija, ella merece vivir su vida plena”, escribió días antes.