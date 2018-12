"Hubo alguien que le arrebató la vida a mi hija, pero no su alegría", enfatizó.

“Cuando me enteré que eras tú, mi corazón se partió en pedazos", dijo Jeidy Díaz. "Jamás pensamos que algo así te pasaría”.

Una carta desde Guatemala

Aunque no pudo estar presente físicamente, Aguilar mandó una carta que fue leída durante la ceremonia, en uno de los momentos más emotivos del encuentro.

"Siempre serás mi mayor tesoro, descansa en paz hija", escribió. "Mi hermosa princesa, una vida es poco para todas las cosas que me hubiera gustado vivir contigo. Te fuiste antes que yo mi hermosa princesa (...) En el cielo ya disfrutan de tu bondad y alegría mientras aquí en la tierra tu papi sufre tu partida, mi hermosa niña. Me duele mucho mi alma al no poder estar a tu lado, pero siempre te tendré en mi corazón. Descansa en paz, mi preciosa".