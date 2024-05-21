¿Por qué monos están cayendo muertos desde árboles en México?

Video Hallan a más de 80 monos muertos en medio de altas temperaturas en México

Las autoridades de México investigan la muerte de decenas de monos aulladores, una especie considerada en peligro de extinción, siendo las altas temperaturas que afectan gran parte del país la causa más probable, informó la Secretaría de Medio Ambiente.

"Hasta el momento, se comparten diversas hipótesis" sobre el deceso de los primates, "como golpes de calor, deshidratación, desnutrición o fumigación de plantíos con agrotóxicos", aseguró este lunes la dependencia en un comunicado.

Las muertes han ocurrido en los selváticos y sureños estados de Chiapas y Tabasco, donde se han registrado temperaturas máximas de hasta 45 grados Celsius (unos 113 grados Fahrenheit), añadió la institución sin dar más detalles.

"Es que está muy fuerte el calor, desde que tengo tiempo visitando los estados nunca había sentido tanto como ahora (...) Tabasco está muy caluroso", dijo al ser cuestionado sobre el tema el presidente Andrés Manuel López Obrador en su habitual conferencia matutina.

Un mono aullador en una jaula en un hospital veterinario en Comalcalco, Tabasco, el 20 de mayo del 2024. Fue llevado hasta allí por residentes que lo encontraron en el suelo. Imagen YURI CORTEZ/AFP vía Getty Images



El mandatario, quien es originario de Tabasco, dijo que su gobierno ayudará a un veterinario que está atendiendo a una decena de monos deshidratados que le llevaron habitantes, entre ellos varias crías, según imágenes difundidas en redes sociales el fin de semana.

De acuerdo con reportes periodísticos, al menos 80 monos han caído muertos de los árboles desde principios de este mes, si bien las autoridades no han ofrecido un recuento.

En Tabasco, se puso en marcha una campaña para auxiliar a estos animales, dejándoles "bebederos de agua, alimentos y frutas para que se mantengan hidratados", según medios locales.

Las altas temperaturas han provocado récords de calor en México. En la localidad de Gallinas, en el norteño estado de San Luis Potosí, el termómetro llegó a los 49.6°C (unos 121 grados Fahrenheit) el 10 de mayo. La ola de calor ha provocado, además, que los niveles de numerosas presas en el país se reduzcan y ganaderos han reportado la muerte de cientos de animales.

