El último 'Grito de Independencia' con AMLO: cómo el presidente mexicano transformó la tradicional ceremonia

México se prepara para llevar a cabo la tradicional ceremonia del Grito de Independencia la noche de este 15 de septiembre, que será la última encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque los estados organizan sus propias ceremonias en las plazas principales, el evento que regularmente atrae la atención del país es el organizado en la Plaza de la Constitución, el zócalo de la capital mexicana.

El zócalo, la principal plaza pública de México, está flanqueado por el Palacio Nacional, donde reside López Obrador, el edificio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, la Catedral de la Iglesia católica y otros edificios históricos.

Este viernes, el mandatario convocó a los ciudadanos a asistir a la última ceremonia del 'Grito' que encabezará desde el Palacio Nacional. “Va a ser una muy buena celebración”, dijo López Obrador. El mandatario entregará el poder el 1 de octubre a su sucesora y aliada política, Claudia Sheinbaum.

El presidente dijo que, como lo ha hecho durante las cinco ceremonias previas que ha encabezado, agregará dos arengas a la lista de exclamaciones que lanzará desde el balcón principal del Palacio Nacional. “No hay que olvidar que debemos poner en alto la justicia, la libertad, la soberanía, desde luego la independencia, y hacer reconocimientos a los pueblos indígenas y a los migrantes. Voy a agregar uno o dos más”, dijo en su conferencia matutina.

¿Cómo AMLO modificó las tradicionales arengas de la ceremonia?

Durante su mandato, López Obrador agregó varias arengas a la tradicional lista que caracterizaba la ceremonia del Grito de Independencia. Por ejemplo, en 2019 agregó gritos de “viva” hacia los “héroes anónimos”, la “democracia”, “las comunidades indígenas” y la “fraternidad universal”, frases que no habían sido incluidas por mandatarios anteriores. También añadió el nombre de la figura de la Guerra de Independencia Leona Vicario.

En medio de la pandemia, en 2020, con un zócalo vacío por las restricciones para prevenir contagios de covid-19, López Obrador agregó un viva a la “esperanza en el porvenir”. Un año más tarde, también sin asistentes en la plaza pública, dedicó un grito de “viva” a las “culturas del México prehispánico”.

Ya con el Zócalo lleno tras el levantamiento de las restricciones por la pandemia en 2022, López Obrador agregó a sus arengas las frases de “¡muera la corrupción!, ¡muera el clasismo!, ¡muera el racismo!”. En su penúltimo Grito de Independencia, el presidente incluyó a la lista el grito de “¡muera la avaricia!, ¡viva el amor!”.

Aunque otros mandatarios habían hecho algunas modificaciones a las arengas tradicionales, no se habían agregado frases completas como las incluidas por López Obrador.

¿Por qué se reúnen miles de mexicanos al grito de “viva México”?

La tradicional ceremonia tiene como fin conmemorar el inicio de la gesta de independencia y hace alusión a un momento en el que el héroe y sacerdote católico Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo de México a levantarse en armas en contra de la Corona española.

De acuerdo con la tradición, Hidalgo convocó a sus feligreses a luchar lanzando arengas y haciendo sonar las campanas desde una de las cúpulas de la parroquia del pueblo de Dolores, durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810. El llamado lo hizo acompañado de los héroes patrios Ignacio Allende y Juan Aldama, quienes también son mencionados en las arengas del Grito de Independencia.

Ese llamado es considerado el inicio de la Guerra de Independencia, que no se consumó hasta 1821. Sin embargo, fue en 1825 que comenzó a celebrarse de manera formal el Día de la Independencia el 16 de septiembre.

No fue sino hasta 1895, durante el gobierno de Porfirio Díaz, que comenzó la celebración del Grito de Independencia el 15 de septiembre. El cambio ocurrió luego de que Díaz ordenó que la campaña que tocó Hidalgo fuera trasladada de Dolores, en el estado de Hidalgo, a la Ciudad de México.

Fue colocada en el balcón principal de Palacio Nacional. Desde ese año se ordenó que el mandatario en turno debía repicarla cada 15 de septiembre.

¿Qué sigue después del Grito de Independencia?

Luego de la ceremonia del Grito de Independencia, el gobierno organiza al día siguiente, el 16 de septiembre, un desfile militar alrededor del zócalo de la capital. Miles de elementos de las Fuerzas Armadas participan tradicionalmente en el desfile que es atestiguado por el presidente, miembros de su gabinete e invitados especiales.

Durante el gobierno de López Obrador, algunos invitados han generado controversia, como la presencia del presidente cubano Miguel Díaz-Canel durante el desfile de 2021 y la invitación de militares rusos en 2023 para desfilar en la ceremonia.

Regularmente en el desfile participan representaciones de otros países con los que México mantiene relaciones. En 2023, además de los militares rusos, también participaron efectivos militares de China, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Colombia, entre otros.

En medio de las celebraciones convocadas por el gobierno federal en la capital mexicana, la violencia orilló a las autoridades en el estado de Sinaloa a cancelar las fiestas del 15 y 16 de septiembre. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que no permitirá actividades públicas ni privadas para preservar la seguridad de la población ante el clima de violencia reciente en la entidad.

Rocha Moya atribuyó la escalada de violencia a un choque entre dos grupos delictivos que no identificó por nombre. Especialistas sostienen que los hechos violentos derivan de la pugna entre facciones del Cartel de Sinaloa.

