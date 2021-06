Pugna legal por votos mantiene en zozobra a Perú y anticipa una mayor inestabilidad política

Abogados de conocidos bufetes legales limeños apoyaron a Fujimori en la presentación de nulidad de cientos de mesas electorales, casi todas en regiones en las que Castillo obtuvo mayor cantidad de votos, argumentando que había irregularidades como firmas que no eran iguales al documento de identidad, personas con los mismos apellidos al frente de esas mesas (en el Perú miembros de la misma familia no las pueden conformar), o que no se obtuvo un solo voto a favor de la candidata.