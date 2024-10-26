Cambiar Ciudad
Accidente de tráfico

Mueren 24 personas en choque de bus con un remolque que se desprendió de un camión

Este sábado las autoridades informaron del accidente que ocurrió a la medianoche del viernes cuando el autobús salía de Tepic, en Nayarit, con destino a Ciudad Juárez, en el norte de México.

Por:
Univision y AP
Video Al menos 19 muertos y varios heridos tras accidente en Zacatecas, México: "Son impactantes las imágenes"

Un autobús se volcó en el centro de México tras chocar con un remolque que se desprendió de un camión que transportaba maíz, lo que dejó 24 muertos y cinco heridos, informaron las autoridades mexicanas el sábado.

El accidente ocurrió a la medianoche del viernes cuando el autobús salía de Tepic, en el estado occidental mexicano de Nayarit, con destino a Ciudad Juárez, en el norte de México. Los heridos estaban siendo atendidos en un hospital de Zacatecas.

PUBLICIDAD

Más sobre Accidente de tráfico

Al menos 10 muertos y 25 heridos deja un accidente de un camión con migrantes en el sur de México
2 mins

Al menos 10 muertos y 25 heridos deja un accidente de un camión con migrantes en el sur de México

América Latina
Impresionante accidente captado en video: un hombre casi muere atropellado y 21 quedan heridos
0:56

Impresionante accidente captado en video: un hombre casi muere atropellado y 21 quedan heridos

América Latina
Casi 30 muertos: lo que se sabe del fatal accidente de un camión de pasajeros en Oaxaca que cayó a un barranco
1:10

Casi 30 muertos: lo que se sabe del fatal accidente de un camión de pasajeros en Oaxaca que cayó a un barranco

América Latina
Lo que se sabe del accidente en el norte de México donde murieron al menos 27 personas
2 mins

Lo que se sabe del accidente en el norte de México donde murieron al menos 27 personas

América Latina
Un autobús turístico cae a un barranco y al menos 18 personas pierden la vida en México
0:49

Un autobús turístico cae a un barranco y al menos 18 personas pierden la vida en México

América Latina
Un autobús que transportaba migrantes cae por barranco en Panamá y deja 39 muertos
1:27

Un autobús que transportaba migrantes cae por barranco en Panamá y deja 39 muertos

América Latina
Más de 20 muertos en Perú tras la caída de un autobús de pasajeros por un precipicio
2 mins

Más de 20 muertos en Perú tras la caída de un autobús de pasajeros por un precipicio

América Latina
Con armas y a altas velocidades, motociclistas toman las calles de México durante las ‘rodadas del terror’
1:15

Con armas y a altas velocidades, motociclistas toman las calles de México durante las ‘rodadas del terror’

América Latina
Mueren dos actores mexicanos de una serie de Netflix tras accidente carretero en el norte de México
1 mins

Mueren dos actores mexicanos de una serie de Netflix tras accidente carretero en el norte de México

América Latina
Al menos 10 muertos en un accidente en México luego de que una van se estrelló con un árbol, reportan medios locales
1 mins

Al menos 10 muertos en un accidente en México luego de que una van se estrelló con un árbol, reportan medios locales

América Latina

Juan Manríquez Moreno, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, dijo en un comunicado en video compartido en las redes sociales que el remolque del camión se desprendió en una carretera. El autobús de pasajeros chocó con el remolque y volcó sobre su lado derecho.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno en Zacatecas, también compartió un comunicado desde el lugar del accidente. "Enviamos nuestra solidaridad y condolencias a todas las familias y personas que han perdido a un ser querido en este lamentable accidente", dijo.

Agregó que la carretera donde ocurrió el accidente fue cerrada mientras los funcionarios aseguraban el área.

Las autoridades dijeron que pronto darán a conocer el nombre de los heridos para que las familias los localicen.


Relacionados:
Accidente de tráficoAccidentes