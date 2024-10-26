Mueren 24 personas en choque de bus con un remolque que se desprendió de un camión

Video Al menos 19 muertos y varios heridos tras accidente en Zacatecas, México: "Son impactantes las imágenes"

Un autobús se volcó en el centro de México tras chocar con un remolque que se desprendió de un camión que transportaba maíz, lo que dejó 24 muertos y cinco heridos, informaron las autoridades mexicanas el sábado.

El accidente ocurrió a la medianoche del viernes cuando el autobús salía de Tepic, en el estado occidental mexicano de Nayarit, con destino a Ciudad Juárez, en el norte de México. Los heridos estaban siendo atendidos en un hospital de Zacatecas.

Juan Manríquez Moreno, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, dijo en un comunicado en video compartido en las redes sociales que el remolque del camión se desprendió en una carretera. El autobús de pasajeros chocó con el remolque y volcó sobre su lado derecho.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno en Zacatecas, también compartió un comunicado desde el lugar del accidente. "Enviamos nuestra solidaridad y condolencias a todas las familias y personas que han perdido a un ser querido en este lamentable accidente", dijo.

Agregó que la carretera donde ocurrió el accidente fue cerrada mientras los funcionarios aseguraban el área.

Las autoridades dijeron que pronto darán a conocer el nombre de los heridos para que las familias los localicen.