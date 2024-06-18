Muere a los 9 años Lorenzo Somaschini, el niño motociclista argentino que sufrió un accidente en un entrenamiento en Brasil

Video Joven recorre la Costa Este de EEUU en monociclo: busca recaudar fondos para la construcción de una vía verde

Un niño motociclista de nueve años falleció tras un accidente que sufrió durante un entrenamiento en el autódromo de Interlagos, en Sao Paulo, anunciaron este martes los organizadores de la competencia en la que iba a participar.

Lorenzo Somaschini, nacido en Argentina el 17 de julio de 2014, era un apasionado por las motos desde los cuatro años y soñaba con llegar al Gran Prix y ser campeón del mundo.

"SuperBike Brasil anuncia, con gran tristeza y pesar, el fallecimiento del piloto Lorenzo Somaschini este lunes", dijo la organización en un comunicado.

El menor argentino estaba internado desde el viernes en cuidados intensivos en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo tras sufrir un golpe en la cabeza por una caída durante una práctica libre.

"Lamentablemente, no resistió", dice el comunicado.

¿Cómo fue el accidente de Lorenzo Somaschini?

El accidente ocurrió durante los primeros entrenamientos libres de la Copa Honda Junior de SuperBike Brasil.

El menor sufrió una caída en la curva Pinheirinho en el autódromo de Interlagos, que alberga habitualmente carreras de la Fórmula 1.

La organización explicó que, tras la caída, Somaschini fue "rápidamente" atendido en el lugar por un equipo médico y una ambulancia y luego llevado a la sala de emergencias del recinto, donde su condición clínica "se estabilizó".

Después Somaschini fue trasladado al Hospital General de Pedreira y posteriormente al Hospital Albert Einstein, donde se encontraba desde el sábado en estado grave en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

"Todo el equipo SuperBike Brasil está consternado... y expresa sus más sinceros sentimientos a toda la familia y amigos de Lorenzo", señaló la organización.

Las reacciones tras la muerte de Lorenzo Somaschini

Su entrenador, el expiloto Diego Pierluigi, lo despidió con una publicación en redes sociales. "Con mi corazón roto y mi alma deshecha me tengo que despedir de vos. Te voy a extrañar mucho, Lolito", dice la publicación.

Pierluigi declaró a medios argentinos que el accidente "fue una desgracia en la que se alinearon los factores para que sucediera", ya que el menor "tuvo una caída a baja velocidad en la curva más lenta del circuito y golpeó la parte más baja del casco con el piso, con todas las medidas de seguridad en perfecto estado".

Respecto a los cuestionamientos que se suscitaron en redes sociales por exponer al niño a un deporte de riesgo, Pierluigi consideró que "la gente tiene una doble moral”.

El entrenador recordó el caso de éxito de Marc Márquez, un motociclista español, que salió ocho veces campeón del mundo y que “arrancó a los 5 a correr en moto".

"Si vemos la cantidad de carreras y eventos de motos que hay y las fatalidades, el porcentaje es mínimo, pero hoy se trata de un niño, entonces esto causa más dolor", argumentó, al tiempo que señaló que los padres del niño "no están en condiciones de hablar debido al dolor que están experimentando".

¿Cómo es la Copa Honda Junior donde competiría Lorenzo Somaschini?

La Copa Honda Junior es una de las competencias juveniles más reconocidas.

Reúne a corredores de entre 8 y 16 años en motos adaptadas de 160 cc (centímetros cúbicos), con pedales y manillares modificados de acuerdo con la talla de cada niño.

Las motos pueden alcanzar una velocidad de 100 km por hora.

Según medios de prensa argentinos, era la primera experiencia en el exterior del joven piloto.

