Ice Jurado absuelve a mexicano acusado de ofrecer recompensa para asesinar al Jefe de la Patrulla Fronteriza Un jurado en Chicago absolvió a Juan Espinoza Martínez, inmigrante mexicano acusado de ofrecer 10,000 dólares para asesinar a un alto funcionario del ICE tras una redada migratoria.

Video Entrevista exclusiva: Ramón Menera, ciudadano detenido por ICE por “tener acento”

Un jurado federal en Chicago absolvió este jueves 22 de enero de 2026 al mexicano Juan Espinoza Martínez, un inmigrante acusado de haber ofrecido una recompensa por asesinar a Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional y que ha encabezado operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE).

De acuerdo con reportes, la acusación se centra en que el mexicano habría ofrecido una recompensa de 10,000 dólares por asesinar a Bovino, una de las figuras más visibles de las redadas impulsadas por el presidente Donald Trump.

La Fiscalía alegó que Espinoza Martínez, carpintero y residente de Chicago desde hace varios años, promovió un asesinato por encargo a través de mensajes privados en redes sociales, luego de una redada migratoria que generó protestas en la ciudad el otoño pasado.

Sin embargo, la defensa sostuvo que no existían pruebas que demostraran una intención criminal y aseguró que el acusado se limitó a reenviar publicaciones que había visto en Facebook como una forma de manifestar su enojo por las operaciones migratorias en su vecindario, sin planes reales de recurrir a la violencia.

Retiran señalamientos por presuntos vínculos criminales

Durante el proceso judicial, la Fiscalía se vio obligada a retirar afirmaciones iniciales que vinculaban al acusado con la pandilla Latin Kings. La jueza del caso prohibió cualquier referencia a presuntos nexos con grupos delictivos, al determinar que no existía sustento probatorio para respaldar esas acusaciones.

Esta decisión fue clave para la estrategia de la defensa, que denunció desde el inicio un intento de criminalizar al acusado mediante asociaciones infundadas.

Un fallo en medio del debate migratorio

La absolución de Espinoza Martínez se produce en un contexto de amplio debate sobre el alcance de la libertad de expresión, el uso de redes sociales y la criminalización de la protesta en temas migratorios.

En tanto, organizaciones civiles han advertido que este tipo de casos pueden sentar precedentes sobre los mensajes digitales emitidos en redes sociales.

Depraved individuals – who do not value human life and threaten law enforcement – do NOT belong in this country.



Thanks to ICE and our federal law enforcement partners, Juan Espinoza Martinez, a member of the Latin Kings street gang who placed a bounty on U.S. Border Patrol… pic.twitter.com/CgKJbs76go — Homeland Security (@DHSgov) October 7, 2025