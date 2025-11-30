Elecciones en Honduras | Inicia el conteo de unos reñidos comicios en los que se coló Trump

Las autoridades electorales comenzaron este domingo el conteo de la reñida contienda presidencial en Honduras, en la que los votantes decidieron entre una candidata del continuismo y dos opositores de partidos conservadores que buscan retornar al poder, apenas días después de que el mandatario Donald Trump interviniera respaldando a uno de los candidatos y anunciando que indultaría a un exgobernante.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) extendió por una hora más el cierre de los recintos hasta las 6:00 de la tarde (hora local) en una jornada que transcurrió sin reportes de incidentes importantes. Al abrir la votación, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, llamó a los candidatos a no hacer declaraciones tempranas de victoria y respetar la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que se realizará a las 9:00 de la noche.

Tres de los cinco contendientes en la boleta presidencial llegaron en un virtual empate en el primer lugar, según las encuestas: Rixi Moncada, una abogada y aliada de la mandataria saliente Xiomara Castro que se postula por el oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) de izquierda, el popular expresentador de televisión Salvador Nasralla, que busca por cuarta vez la presidencia, esta vez por el conservador Partido Liberal, y el empresario conservador Nasry Asfura, del también conservador Partido Nacional.

Más de seis millones de hondureños estuvieron habilitados para sufragar en una jornada en la que además del presidente y tres designados presidenciales o vicepresidentes, se escogieron 128 diputados y sus respectivos suplentes y los 298 alcaldes y vicealcaldes municipales.

La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, pidió a las Fuerzas Armadas, encargadas de la vigilancia y retorno de las maletas electorales al centro de acopio del consejo, resguardar el proceso de principio a fin, luego de una campaña marcada por denuncias de los candidatos sobre un posible fraude.

Un poco más de 4,000 observadores nacionales e internacionales participan en el proceso. Representantes de la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y congresistas de Estados Unidos, llegaron al país para servir de observadores de los comicios. Una vez finalizada la votación, el CNE tiene un máximo de 30 días para realizar la declaratoria oficial de los comicios.

Los principales candidatos que pelearon la Presidencia de Honduras

Moncada, de 60 años, ayudó a fundar Libre tras el derrocamiento del entonces presidente Manuel Zelaya, esposo de Castro, en 2009, y se lanzó a la carrera presidencial con el fin de seguir los pasos de Castro, quien se convirtió en la primera mujer presidenta del país. Busca capitalizar algunos de sus logros en lo social y políticas de seguridad a pesar de la perenne insatisfacción de los votantes hacia sus gobernantes y las dificultades en uno de los países más desiguales e inseguros de América Central.

Las tasas de asesinatos y desempleo han mejorado durante los últimos cuatro años —incluso el Fondo Monetario Internacional aplaudió la responsabilidad fiscal de su administración—, pero no está claro si los votantes recompensarán a la candidata oficialista en un país que sigue teniendo la tasa de homicidios más alta de Centroamérica.

Moncada, exsecretaria de Finanzas y Seguridad en el gobierno de Castro, habla de “democratizar” la economía con medidas como una estructura tributaria más progresiva y un acceso más fácil a créditos asequibles.

Nasralla, de 72 años, quien se sumó a la fórmula de Castro en las pasadas elecciones y fue vicepresidente durante un breve período, se ha centrado en erradicar la corrupción en su discurso de campaña.

Asfura, de 67 años, se postula por segunda vez a la presidencia por el Partido Nacional. Dirigió la alcaldía de Tegucigalpa durante ocho años y se presenta como un constructor práctico capaz de abordar las necesidades de infraestructura del país. Sin embargo, también ha sido señalado por malversación de fondos públicos, acusación que rechaza.

La sorpresiva intervención de Trump

A pocos días de la votación Trump envió un mensaje de respaldo al conservador Asfura, abanderado por el partido del exmandatario Juan Orlando Hernández, extraditado y sentenciado en Estados Unidos a 45 años de prisión por tráfico de drogas y armas.

“El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura”, escribió Trump. “Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los ‘narcocomunistas’ y llevar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras”.

También vinculó a Moncada con Fidel Castro y describió a Nasralla como “prácticamente comunista” y lo señaló de estar involucrado en un “intento por engañar al pueblo”.

No estaba claro el impacto que Trump tendría en las elecciones, pero fue la última muestra de la disposición del gobierno estadounidense a involucrarse directamente en la región, y se produjo en un momento de tensión ya elevada debido al aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe y las amenazas de Trump contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El consejero del CNE, Marlon Ochoa, de línea oficialista, exigió que se le permita al hondureño votar de forma soberana, sin fraudes e injerencias, en alusión al llamado de Trump. “Nunca más golpes de Estado, fraudes electorales o injerencias extranjeras que limiten el derecho de nuestro pueblo a elegir su propio destino”, expresó.

