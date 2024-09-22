Una niña de 3 años murió calcinada luego de que criminales incendiaron su casa y raptaron a su padre en México

Una niña de tres años murió calcinada luego de que hombres armados incendiaron su casa en Chiapas, México, tras raptar a su padre, informaron autoridades estatales.

La Fiscalía estatal de Chiapas informó en un comunicado que abrió una investigación por la muerte de la niña y el secuestro del hombre que fue identificado como Jose “N”, de 22 años. Los hechos ocurrieron el viernes en el municipio de Berriozábal, ubicado a unas 13 millas de la capital, Tuxtla Gutiérrez.

“La Fiscalía de Distrito Centro informó que en estos momentos un grupo multidisciplinario actúa en el lugar de los hechos para efectos de obtener indicios y testimonios que permitan esclarecer estos lamentables hechos y fincar responsabilidades”, dijo la dependencia estatal.

De acuerdo con reportes periodísticos, hombres armados irrumpieron de forma violenta y sustrajeron de su casa a José “N”. La madre de la menor no se encontraba en casa al momento del ataque. Luego prendieron fuego a la casa, construida con lámina y cartón, según los reportes.

Berriozábal es uno de los municipios que en semanas recientes se han visto azotado por la violencia de grupos criminales que se disputan el control de la zona.

Medios en México han reportado que una organización criminal llamada Cartel de Chiapas y Guatemala, conformado por antiguos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se encuentra confrontada con el Cartel de Sinaloa.

En los días previos a los comicios del 2 de junio, autoridades electorales reportaron que en Berriozábal y otros municipios de Chiapas no lograron instalar casillas por la violencia en esa área del país. A finales de agosto, autoridades educativas suspendieron clases en ese y otros municipios ante la ola de violencia en la región. Y, en semanas recientes, residentes de distintos municipios de Chiapas han denunciado que viven en una situación de zozobra por el asedio criminal en contra de la población civil.

