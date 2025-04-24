Cómo el brote de sarampión en EEUU se extendió a México (y qué hace el país para contenerlo)

Video Aumenta el brote de sarampión en Texas: se registran más de 500 casos en ese estado

El brote de sarampión detectado hace más de tres meses en Estados Unidos, donde ya se registraron más de 800 casos —la gran mayoría, en el estado de Texas—, se extendió a sus países vecinos que alistan medidas de urgencia para hacer frente a esta enfermedad altamente contagiosa.

En Canadá, un brote en Ontario ha enfermado ya a más de 900 personas desde mediados de octubre.

Mientras que en México, el estado de Chihuahua —fronterizo con EEUU— registró hasta este martes 514 casos, según las autoridades que confirmaron que su origen está vinculado al brote en Texas.

La Secretaría de Salud mexicana emitió el 13 de marzo un primer aviso epidemiológico a todos los hospitales de primer, segundo y tercer nivel de atención médica en México para que extremaran la vigilancia ante el aumento de casos.

El 11 de abril, se registró en Chihuahua la primera muerte por este brote de sarampión en el México: un hombre de 31 años con diabetes y que no estaba vacunado.

Ahora, ante la preocupación de que las cifras puedan continuar aumentando como en los otros países norteamericanos, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció este martes medidas urgentes junto a autoridades sanitarias mexicanas.

Pero, sobre todo, realizaron un llamado claro y urgente: ignorar desinformaciones o noticias falsas y acudir a vacunarse lo antes posible en caso de que no se cuente con la inmunización correspondiente.

Llamado a vacunarse contra método más eficaz contra el sarampión

El representante en México de la OPS (filial de la OMS en América), José Moya Medina, advirtió en una comparecencia en el Senado sobre el brote activo de sarampión en el país ante el riesgo de propagación de un virus que es diez veces más contagioso que el covid-19.

Por ello, exhortó a los mexicanos a completar el esquema de vacunación de sus hijos como el método más útil e importante para hacer frente a la enfermedad.

“Yo les pediría a todas las madres y padres que me están escuchando, que por favor vean las cartillas de vacunación de sus niños y vayan a vacunarlos contra el sarampión, es muy importante”, remarcó el experto.

La dosis contra sarampión (triple viral) se aplica generalmente a los 12 meses y un refuerzo a los 6 años de edad. Quienes no cuentan con esta inmunización, existe la vacuna SR contra sarampión y rubeola que se aplica a mayores de 11 años, personal de salud y personas que han tenido contacto con positivos.

México erradicó oficialmente el sarampión en 1996 y no registra casos autóctonos desde entonces, sino importados o asociados a importación.

“Como hay casos en el mundo y a México viene mucha gente de todas partes del mundo, entonces hemos tenido casos importados”, subrayó Moya Medina.

Algunos brotes en los años posteriores, como el que se registró en 2020 en Ciudad de México, encendieron las alarmas y el repunte podría ser aún mayor este año.

A finales de febrero, la OPS ya publicó una alerta para advertir de que el estatus de eliminación del sarampión en América podría peligrar si sus países no tomaban medidas inmediatas y reforzaban la vacunación.

Según Moya Medina, las autoridades sanitarias se enfrentan aún con cierta desconfianza de parte de la población hacia las vacunas, aumentada especialmente en la pandemia de coronavirus y durante la que descendió la tasa de inmunización en México y resto de Norteamérica.

“Un porcentaje de gente empezó a desconfiar de las vacunas, lo cual nos preocupa porque son la cosa más segura y más extraordinaria que puede haber en salud pública. Entonces, queremos recuperar esa confianza”, declaró el experto.

Casos de sarampión en comunidades menonitas

Parte de los casos de sarampión actuales en México, EEUU y Canadá se registraron en poblaciones menonitas que las autoridades relacionan con los brotes y que en ocasiones tienden a rechazar las vacunas y apostar por remedios naturales tradicionales.

En México, de hecho, el virus fue introducido en una comunidad menonita de Chihuahua por un niño de 9 años que visitó Texas con su familia, le dijo al diario The New York Times Rodolfo Cortés, portavoz de la Secretaría de Salud de este estado.

La semana pasada, el secretario de Salud mexicano, David Kershenobich, insistió en la necesidad de vacunarse, pero especialmente entre “las personas que viajan a EEUU, donde hay muchos más casos de sarampión” que en México.

Ante la situación actual, la OPS anunció que esta semana realizará sesiones de trabajo conjuntas junto a las autoridades sanitarias mexicanas con el objetivo de coordinar una estrategia conjunta para detener los casos de sarampión y otras medidas.

Entre varias iniciativas, México planea realizar brigadas de vacunación en zonas de mayor riesgo, monitorear las comunidades y escuelas que tienen una baja cobertura de inmunización, así como la realización de campañas informativas en medios de comunicación para rebatir las noticias falsas publicadas sobre este tema.

Entre enero y marzo de este año, el gobierno mexicano inmunizó a más de 700,000 personas en un intento de contener los casos. Del 26 de abril al 3 de mayo, realizará la Semana Nacional de Vacunación con jornadas intensivas de prevención.

Según la OPS, la vacunación contra el sarampión ayudó a evitar 60 millones de muertos entre los años 2000 y 2023.

