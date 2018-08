Consuelo Duval acusa a Thalía de plagio y ella le responde

Luego de que se viralizara el video de Thalía, no pasó mucho tiempo para que Federica P. Luche descubriera que el vestido que lucía la cantante era muy parecido a uno que ella tenía, por lo que no dudó en evidenciarla en su cuenta de Instagram con una imagen que prueba que Thalía le copió el look. En el pie de la imagen Consuelo Duval escribió: “Estoy cansada de que me copies los atuendos, ¿por qué no eres una mujer normal señorita Thalía?”.