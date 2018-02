JLo le copia el estilo a la Nacaranda

Consuelo Duval es una comediante multifacética y aunque en Galavisión nos hace reír a carcajadas como Federica P. Luche, también ha conquistado al público con distintos personajes como la 'Nacaranda', ¿la recuerdas?

La nacaranda es una chica de barrio simpática, ocurrente y naca con una forma de vestir muy peculiar. Si en algún momento pensaste que este divertido personaje ya era cosa del pasado, te equivocas pues recientemente ha dado de qué hablar en sus redes sociales al asegurar que es un ícono de la moda, ya que la misma JLo se inspira en su estilo.

Hace unos días, Consuelo Duval le prestó sus redes sociales a la Nacaranda, quien después de varios años de ausencia en televisión se hace presente para anunciar que muy pronto regresará, sin antes reclamar su lugar en el mundo de la moda con una “seria” declaración junto a esta fotografía: “Hoy quiero dejar en claro que todas han basado su FACHONISMO en mi loop y no se me ha dado el crédito en ningún lugar.... ni siquiera en eleptra la señorita ‘Yei Lou’ y la otra que se bisten como yo y nadien me menciona!”.

Luego de la publicación, La Nacaranda publicó evidencia donde demuestra que la cantante JLo copia su estilo sin darle el crédito, estas fueron sus palabras: “Con esto conpruebo lo que les dige!! A onde dice... “idea de loop de la señorita ‘Yei Lou’ vasada en el estilo único y orijinal de la #nakranda”.

Y tú qué opinas, ¿Crees que JLo se inspire en la Nacaranda para impresionarnos en el escenario?

