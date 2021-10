Uforia #NewMusicPicks: Viernes con “V” de “Venimos con música nueva”

¡This one is for all the muchachitas around the world que le meten sin miedo! The iconic queen, Christian Aguilera joins forces con Nathy Peluso, Becky G y Nicki Nicole para sorprendernos con una colaboración llena de female power. Titulada, “Pa’ Mis Muchachas”, esta canción con estilo de Guaracha combina el flow de las cuatro cantantes, demostrándole al mundo que las mujeres son las que mandan aquí.