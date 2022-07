Uforia #NewMusicPicks: Ricky Martin, Tiago PZK, Bad Gyal, Super Junior y Joss Favela estrenan música nueva

¡Si hablamos de EPIC collabs, this one might just have to be ON TOP! Sorprendiendo con otro junte histórico, Tiago PZK se une a Myke Towers para debutar su primer tema juntos, “Traductor”. Logrando unir sus sonidos a la perfección, este tema cuenta la historia de dos personas que a pesar de hablar diferentes idiomas, logran superar ese language barrier para poder conocerse mejor. Check it out.