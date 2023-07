Uforia #NewMusicPicks: Rauw Alejandro, Thalía, Nicky Jam, Bad Gyal y Gerardo Ortiz lanzan música nueva

¡El collab that we never saw coming! El aclamado grupo de K-pop, TXT (Tomorrow x Together) se une al popular trío de hermanos los Jonas Brothers para make all the fangirls go crazy con su single, “Do It Like That”. Mezclando the best of both worlds, han logrado crear un tema pegajoso, icónico y vibrante que tendrá a tod@s obsessed este verano. Definitivamente, queremos escuchar más de estos dos grupos juntos.