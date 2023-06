Uforia #NewMusicPicks: Peso Pluma, Grupo Frontera, Blessd y DannyLux estrenan música nueva

No importa dónde estés, cuando llega la inspiración hay que darle vía libre. Y así hicieron Blessd y Ovy On The Drums, quienes durante se inspiraron durante una conferencia de Latin Billboard en Miami en 2022, el productor de Karol G creó el contagioso ritmo mientras Blessd improvisaba las letras en vivo. La canción, inicialmente compartida en TikTok y rápidamente volviéndose viral, motivó a los artistas a grabarla en un estudio y presentarla a sus seguidores como un tema creado en tiempo récord.