Uforia #NewMusicPicks: ¡Música nueva para que disfrutes del weekend!

¡Si ya superaste a tu ex, then this song is for you! El Bebeto viene con todo el power para el estreno de su rola, “Ya Aprendí A Vivir Sin Ti”. Escrita y producida por el talentoso, Espinoza Paz, esta canción es perfecta para demostrarle a tu pareja del pasado, que ya lograste superarla y que ya no te hace falta cuando te despiertas sin ella o él a tu lado. Dedícasela a esa persona que te rompió tu corazón.