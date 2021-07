Uforia #NewMusicPicks: ¡Le damos la bienvenida a julio con música nueva!

You can’t sit with them! Killing it with their girl powers, Lola Indigo, Tini y Belinda join their forces para romperla con su song, “Niña De La Escuela”. Mediante esta jam cantan sobre esos chicos que las rechazaron durante su juventud , pero que ahora las pasan contactando ya que son famosas. Al unir sus talentos estas chicas super poderosas se han convertido en un triple threat. Check it out.