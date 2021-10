Uforia #NewMusicPicks: ¡Despedimos el Mes de la Herencia Hispana con música que está que arde!

¡Welcome to “Club Solita”, where being solita or solito is nothing to be ashamed off! The upcoming artist con sangre dominicana y colombiana, Nezza, emociona a sus fans con el lanzamiento de su primer EP. Combinando sus latin roots con pop y R&B, quiere a través de este proyecto, empoderar a esas personas going through a heartbreak a sentirse como the baddest version of themselves. Así que si estas sufriendo por amor, Nezza has got your back.