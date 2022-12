Uforia #NewMusicPicks: Arcángel, Bad Bunny, Pablo Alborán, Ryan Castro y Lupita Infante lanzan nueva música

Leave it up to Junny, to give us the perfect break up song! El popular cantante coreano-canadiense, estrena la versión en inglés de su aclamado tema, “Not About You”. Deleitándonos con un ritmo R&B-pop y sus sweet vocals, este heartthrob nos regala una canción que se trata de una ruptura amorosa en donde él le demuestra a esa chica que ya no va a sufrir más por ella. ¡Te la recomendamos para superar a es@ ex!