Uforia #NewMusicPicks: ¡Anitta, Ricky Martin, Farina, Jessi y Los Dos Carnales llegan esta week con todo el power!

¡Hoy es noche de party con Castro y con Fari! Trayendo la “Fiesta” directo a tu casa, Farina “La Nena Fina” y Ryan Castro “El Cantante del Ghetto”, se unen para encender todas las tarimas con este himno de celebración. Con un sexy beat de dancehall y reggaetón, estos compatriotas colombianos cantan sobre lo que sucede en una noche de pura “Fiesta”. ¡Es perfecta para escuchar and get into the party mode for the weekend!