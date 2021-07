Uforia #NewMusicPicks: ¡Adiós julio, bienvenido agosto!

¡Y si eres fan del temazo, “Tata” de Eladio Carrión junto a J Balvin, then you are in for a treat! Invitando al Big Boss, Daddy Yankee y al pionero del drill, Bobby Shmurda, estos cuatro chicos lanzan un all-star remix de este hit que relata como ellos están dominando the world y why no one should try to mess with them. Prometiendo convertirse en la canción del momento, this definitely is another win más para la cultura.