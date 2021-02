Uforia #NewMusicPicks: ¡Adiós febrero, hello música nueva!

Problema- Daddy Yankee



¿Dicen qué el reggaetón está muerto? ¡Tranquilos, porque el papá del reggaetón is here to revive it! Tras estar M.I.A en las redes sociales , Daddy Yankee, vuelve para salvar al género con su temazo, “Problema”. Sorprendiendo a su DY ARMY, trae un perreo inigualable que se basa en esas chicas problemáticas que son tan irresistibles que hacen que sus admiradores les encante los conflictos. Levanten la mano los que tienen esta song del BIG BOSS on repeat.

“Oh Mama” & “XOXA”- Farruko



¡Double release equals double the fun! Esta week, Farruko, viene con DOS hits explosivos que son pura GASOLINA. El primer tema en collab con Myke Towers, “Oh Mama”, es una sensual jam que se trata de estar con alguien que te tiene enamorado. En cambio, el segundo tema, “XOXA”, junto a El Alfa, habla sobre ya no llorar por un amor que no vale la pena. Estos temazos encienden los motores de lo que esta por venir de su new upcoming EP, “Premium”.

Chica Ideal (Remix)- Sebastián Yatra, Guaynaa, Will. I. Am



¡Si pensaste que “Chica Ideal” no se podía poner mejor, entonces este remix te viene a prove you wrong! Sebastián Yatra y Guaynaa join forces con el reconocido Will. I. Am para darle un spanglish twist a este hit mundial. Fusionando el sonido original con el signature style del cantante de Black Eyed Peas, han logrado crear una melodía llena de buena vibra ¡Ahora podrás cantársela a tu bilingual crush!

Krack Season 2 (Álbum)- Lenny Tavárez



¡“Krack Season 2” has arrived y estamos ready para tenerlo on repeat! El heartthrob, Lenny Tavárez, lanza la tan anticipada segunda de cuatro temporadas de su nuevo disco. Estrenando dos temas titulados, “Discípulo” y “Al 100”, deja a todos sus fanáticos sorprendidos con una colaboración junto a Dalex. Con más música por venir, ¿Con qué artistas crees que este “Krack” colaborará next?

El Madrileño (Álbum)- C. Tangana



¡De Madrid, pa’l mundo! C. Tangana nos transporta back to his roots con su new album, “El Madrileño”. Arriesgándose con este proyecto, el español decidió salirse un poco de su zona de confort para crear temas innovadores que mezclan ritmos tradicionales españoles con sonidos de salsa, bachata y muchos géneros más. Compuesto de 14 temas y contando con grandes collabs, no hay duda de que este madrileño sigue poniendo el nombre de España en alto. ¡Olé!

Vivir La Vida- Banda Los Recoditos



¡Live life to the fullest! Así nos hace reflexionar, Banda Los Recoditos, con su nuevo disco, “Vivir La Vida”. Producido por Poncho y Joel Lizárraga, este proyecto cuenta con tres duetos que están que arden. A través de 10 rolas, que se mezclan entre rancheras, baladas y cumbia, este grupo busca enviar un mensaje a sus seguidores de amor, fortaleza y esperanza. ¡Disfruta de tu vida al máximo escuchando esta new music!

Mi Favorita-Casper Mágico



This is song will become your favorite! Con su magia, Casper Mágico, nos hipnotiza con su nuevo reggaetón coqueto, “Mi Favorita”. Mediante sus flirty lyrics, relata cómo su vida ha cambiado con la fama, ya que ahora todas las babies están detrás de él. However, él les demuestra que ya tiene una chica que lo envicia, pero solamente quiera pasar un buen rato con ella, ya que enamorarse no le funciona.

Corazón Frío- Virlán García



¡Si tienes el “Corazón Frío”, Virlán García llega a calentártelo! Este artista prominente del regional mexicano, estrena su primer sencillo bajo el sello de Sony Music. Mediante esta nueva rola, desahoga sus sentimientos tras haberse convertido en una persona fría por culpa de una mujer que le rompió su corazón. En su video musical nos hace sentir que estamos viendo una película de “Wild Wild West”.

Es Que Tú- Chris Andrew, Wisin, Rauw Alejandro



¡Señoras y Señores este junte es definitivamente PURE ART! El talentoso joven artista, Chris Andrew, sigue demostrando su acenso musical con este nuevo lanzamiento, “Es Que Tú”. Haciendo historia con un collab junto a Wisin y Rauw Alejandro, estos tres duros nos regalan un tema para cantarle a esa persona que te trae loco. En el video musical los vemos bring to life piezas de arte durante las closing hours de un museo.

Fronte- Kablito, Ryan Roy



¡Ponte ready para el perreito, porque la ecuatoriana, Kablito junto con el colombiano, Ryan Roy llegan a ponerte en mood de fiesta! Debutando el tema, “Fronte”, nos deleitan con una canción de beat pegajoso y líricas provocativas, en la cual relatan un desafío entre el sexo opuesto, en donde las mujeres les demuestran a esos hombres, que ellas pueden jugar el mismo juego de ellos. ¡No te lo puedes perder!

UFORIA DEBUT

Luna- SANTI



¡Esta canción is out of this world! El dúo SANTI conformado por los licenciados en tecnología, Andrew Dominitz y Santiago Dañino Beck, estrenan su single, “Luna”. Con su sonido inigualable, cuál mezcla ritmos latinos, vintage 80’s style y piano R&B contemporáneo, nos hacen sentir en el espacio al cantar sobre querer tanto a alguien, que eres capaz de hasta romper la orbita para estar con ellos. ¡Dedícasela a quién amas hasta the moon and back!

NEW ARTIST

No Puedo Parar- NATI



You won’t be able to stop listening to this song! Directo desde Perú, la cantante NATI, debuta su primer sencillo, “No Puedo Parar”. Experimentando con sonidos R&B, pop y ritmos latinos, la nueva promesa musical, llega a cantarnos sobre la adrenalina adictiva que se siente al estar en una relación secreta y cómo intenta seguir buscando el amor en esta situación tóxica y prohibida.

