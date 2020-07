Uforia #NewMusicFriday Picks: Lo nuevo de J Balvin, Anitta, Karol G y más

Ay, DiOs Mío- Karol G



¡Ay, DiOs Mío, la bebecita just dropped a new banger! Karol G debuta con su primer sencillo propio del 2020 con un dewbow compuesto de reggaetón con sonidos pop. Con su colorido video musical que irradia early 2000’s vibes, esta queen nos trae una flirty love song en el cual relata la historia de cómo conoció a su amor, Anuel AA. Escrita junto al cantautor Danny Ocean y producida por Ovy On the Drums, this hit te alegrará los días al escucharlo.









Agua- Tainy, J Balvin



¿Quién tiene una fiesta debajo del mar? ¡J Balvin junto con Tainy y Bob Esponja! Este icónico tema nace en colaboración con Paramount Studios, Nickelodeon y Neon16, para formar parte del sound track de “The SpongeBob Movie: Sponge On The Run”, que se estrenará en el 2021. Incorporando la inolvidable melodía de introducción de Bob Esponja con reggaetón beats, este hit, sin duda te tendrá bailando como pez en el agua.





Tócame- Anitta, Arcangel, De La Ghetto



It’s getting hot in here! 🔥 Anitta featuring Arcangel y De La Ghetto están bringing the heat esta semana con el tema “Tócame”. Este sensual dembow nace al mezclar el flow de Puerto Rico y Brasil, creando un tema excelente para ponerte en mood de party. El innovador video musical grabado en cuarentena usando un drone, nos lleva en un recorrido por todo el mundo, dándonos un vistazo de las vidas de diferentes personas.





Sin Tabú (Remix)- Nakary, Dalex, J Quiles, Zion, Kevvo, Noriel



¡Este remix definitivamente es un perreo SIN TABÚ! La venezolana, Nakary, se juntó con cuatro de los más grandes del género urbano para llevar su hit mundial to a whole new level. Mezclando los diferentes estilos musicales de cada uno, han creado un temazo para escuchar y disfrutar durante todos los días. El divertido video musical te llenará de summer vibes y te pondrá a bailar.





Tattoo (Remix)- Rauw Alejandro, Camilo



¡Tendrás este remix tatuado en tu mente porque no lo dejarás de escuchar! Si había una colaboración que necesitábamos definitivamente, it was this one. Rauw Alejandro con Camilo nos vinieron a demostrar cómo sus talentos e increíbles voces son la mezcla perfecta para convertir un hit en un DOUBLE hit💥💥. Con una melodía refrescante y veraniega, este remix llegó justo a tiempo para disfrutar el summer.





My Man- Becky G



¡Que nadie se meta con el novio de Becky G, porque her man es de ella y de nadie más! Con su nuevo single “My Man”, hoy nos viene a dejar claro que su novio, el futbolista Sebastián Lleget, solamente le pertenece a ella, y la persona que intente robárselo va a darse cuenta who the real Becky is. El video musical te hará derretir de amor, al verlos competir en diferentes game challenges. ¡Estos dos definitely son couple goals!





Michael X- Myke Towers



¡Esta canción habla por sí sola! Myke Towers nos trae esta week un temazo que te pondrá la piel de gallina. Con un hip hop beat tradicional, este puertorriqueño viene a spit bars con líricas inspiradoras en las cuales expresa sus sentimientos sobre el racismo y el abuso policial.

Inspirado por la muerte de George Floyd, llega a crear conciencia que debemos unirnos para combatir las injusticias que están pasando ✊.





Deportivo- Álvaro Díaz, Cazzu, Caleb Calloway



¡This collab is FIRE! Álvaro Díaz nos sigue sorprendiendo canción tras canción. This week viene en colaboración junto a la trap queen, Cazzu y Caleb Calloway. Esta song se basa en una historia de amor que parece ser perfecta, pero que en realidad es imperfecta y caótica. Pero, aunque la relación para ser un poco peligrosa, su amor es tan grande hacía ella, que él termina siendo un prisionero de su amor y está decidido a quedarse junto a ella hasta el final.





Al Estilo Rancherón (Álbum)- Los Dos Carnales



¡Get ready, porque Los Dos Carnales have arrived con un álbum COMPLETO! 🤠🤠 Los hermanos Poncho Quezada Jr. e Imanol Quezada nos presentan su nuevo disco, “Al Estilo Rancherón”, que incluye su más reciente hit “El Envidioso”. Estos dos carnales have been taking the mainstream world by storm con millones de reproducciones y encabezando los Billboard charts.





Infinito- Mitre, Ely Guerra



¡We love this song hasta el INFINITO! El cantautor mexicano Mitre y la cantautora mexicana Ely Guerra colaboraron para crear una canción mágica que inspira y transmite vibras positivas. La colaboración, que nació a través de la pandemia, ha venido a proveer una healing dose para llenarnos el alma de paz durante estos momentos difíciles. Mediante sus líricas y video musical podemos admirar como estos grandes de la música están uniendo al mundo. Escúchalo acá









NEW ARTIST: “Ya No Es Igual”- AQUIHAYAQUIHAY



¡Después de que escuches a este grupo, ya nada será igual porque these boys are about to change the music game! El reconocido DJ y productor, Steve Aoki, lanza su Latin music imprint “Dim Mak En Fuego” , debutando a la nueva Mexican anti-boyband AQUIHAYAQUIHAY. La banda que fue creada en el 2016 ha venido a redefinir la idea de una típica boyband y busca introducir un nuevo de concepto de música llamada M-POP (Mexican Pop), cual mezcla el R&B, Hip hop y Latin genres.