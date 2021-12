Top 10 de videos musicales en español que reinaron en el 2021

Una mezcla inesperada y la segunda vez que el conejo malo aparece en este ranking. Cuando el productor latino del momento, Tainy, juntó a Bad Bunny con Julieta Venegas en su tema “Lo Siento Bebé :/” el mundo no podía esperar por el video, y vaya que el resultado no decepcionó. Una fantasía futurista, a ratos sombría y depresiva, con un personaje que nos lleva al clásico “Where The Wild Things Are”, el clip de “Lo Siento Bebé :/” es una absoluta obra maestra.