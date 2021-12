Las colaboraciones musicales que más sorprendieron en el 2021

Rosalía ft The Weeknd

Tema: La Fama

Lanzamiento: 10 de noviembre

Con esta canción, la española Rosalía volvió a causar polémica por haber invitado a The Weeknd a interpretar un tema a ritmo de bachata, y no a un bachatero; sin embargo, el cantante canadiense demostró nuevamente su calidad al cantar en español. A pesar de todo, la pareja, el tema y el video oficial, vaya que sí funcionaron.