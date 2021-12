Karol G, Rauw Alejandro, C Tangana, Calibre 50 y más: Los famosos con los mejores álbumes del 2021

" El Madrileño", C Tangana

¡Vaya talento que nos da la madre patria! C Tangana ha sido, hands down, una de las grandes revelaciones españolas de los últimos tiempos. Desde el 2016 venía dando pistas de lo que sería su sonido: atrevido, arriesgado, diferente. “El Madrileño”, su álbum este 2021, fue prueba viva de que C Tangana es uno de los artistas más multifacéticos del momento. El español fue desde cantar una trova cubana junto Eliedes Ochoa, a crear un sonido alternativo junto a Andrés Calamaro, y hasta colarse en el Regional Mexicano con un corrido junto a Carin Leon y Adriel Favela.