Rosalía estuvo de turista en Grecia y pudo haber recibido una multa

"Esto no es una crítica a Rosalía, que seguramente no sabía que llevando tacones a la Acrópolis, además de ponerse en riesgo a sí misma (como sabe cualquiera que haya visitado este lugar) estaba incumpliendo las normas. De hecho, la Acrópolis es un lugar muy restrictivo con sus normas. Además de no usar tacones, prohibición que se aplica a los yacimientos griegos en general porque consideran que los tacones deterioran los restos, tampoco se pueden tomar fotografías del Partenón con publicidad".