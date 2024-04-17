Octavio Cuadras, de 'Bling Bling' a 'Miami' con sus corridos felices

¿Cómo te ha ido con tu más reciente canción ‘Miami’?

PUBLICIDAD

Mira, gracias a Dios, nos ha ido muy bien. Estamos de arriba para abajo, trabajando, viajando, o sea, gracias a Dios, nos ha ido muy, muy bien.

¿Cómo nace la idea de crear el género de los Corridos Felices y cómo definirías ese estilo diferente pero distintivo de ti?

Pues mira, no sé ni cómo explicártelo, ¿sabes? Porque no fue intencional y no te podría decir que fue un accidente tampoco, pero todo surgió por estar con mis amigos, una tarde de chill, platicando ahí, disfrutando del momento y todo empezó porque estábamos jugando Mario Kart y ya es cuando agarran la moneda y suena el bling, bling, bling.

Entonces, ahí empezó todo, empezamos a escuchar música y a platicar y salimos de donde estábamos jugando. Entonces, empezamos a tocar la guitarra y de la nada nació la canción, nació lo que es Bling Bling, que fue el primer Corrido Feliz. Entonces, surgió bling, bling, pero te digo, no era la intención crear un subgénero, no era la intención crear algo nuevo. De hecho, cuando la hicimos yo no le tenía fe a la canción, no, pues porque en ese momento había otro tipo de música, pues estaba muy, muy arraigado lo que era lo bélico.

Y te estoy hablando de hace, ¿qué? en noviembre. Ahorita sigue el movimiento bélico y siguen los Corridos Tumbados, pero en ese momento estaba muy, muy fuerte y yo no le tenía fe a esa canción, pues dije, a ver, ¿qué? ¿Cómo un Corrido Bélico que está ahorita en el momento, cómo voy a sacar un Corrido tipo Feliz o algo así? Entonces, no, no era la idea, pero semanas después decidí subir el vídeo y se va viral y gracias a Dios se hicieron los Corridos Felices y como quien dice, ahí es donde entré yo.



¿Qué historia hay detrás de 'Miami'?

PUBLICIDAD

Miami es una canción que compuso mi compadre Ángel Cervantes, él es el compositor 100% fuimos varias personas las que le metimos detalles, pero crearon la letra ellos, pues entonces me la muestra y me dice, oye, carnal, mira, tengo esta rola y me atrapó, desde el principio me atrapó, y entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a darle y surgió la canción, muy buena, de hecho, te podría decir que es de mis favoritas.

¿Cómo fue trabajar con Ángel Cervantes?

No, muy bien, te digo, a Ángel Cervantes lo veo como mi carnal, como un muy, muy buen amigo, me cayó muy bien, tuvimos esa conexión desde el principio, entonces trabajar con él fue muy fácil, se dieron las cosas naturalmente, no me sentí, tú sabes que a veces te sientes como, no sé, cuando trabajas con un artista nuevo no te sientes tan en confianza, pero como él ya teníamos una amistad anterior a trabajar, fue algo muy divertido.

Después de conseguir éxitos y que tus canciones se hagan virales y estos corridos felices se viralicen, ¿queda alguna presión por lanzar nuevos sencillos y que se conviertan en éxitos?

Sí, sí, se siente la presión, pero bastante, o sea, tengo que hacer cosas que mejoren un éxito como lo fue Bling Bling, entonces hay que trabajar muy duro, sabes, y la gente está esperando. Estamos con canciones, que aún no han visto el sol, no han visto la luz, entonces creo que la gente va a tener muy buen sabor de boca con estos temas que se vienen.



¿Dónde encuentras la inspiración para crear tus temas?

PUBLICIDAD

Pues mira, yo en sí tengo como un ritual para componer, ¿no? Pero, por ejemplo, Bling Bling salió con los amigos, salió de estar en un momento chill, como te digo, pero mi proceso en sí es, yo pongo ruido blanco en la tele, le subo al volumen y tengo el ruido blanco ya, apago las luces, me prendo, no sé, un incienso así, y me quedo, me pongo la guitarra y me pongo simplemente a tararear cosas, a hacer sonidos y darle de cero y siento que ese proceso es muy relajante, a mí me gusta mucho a la hora de hacer una canción, me sirve muchísimo el ruido blanco.

¿Cuál es el requisito que tiene Octavio Cuadras para colaborar con alguien o para incluir a alguien en sus canciones?

Pues, mira, yo simplemente que la canción me haga tener el movimiento de cabeza, el de que está bueno, ¿sabes? Sí. Eso, esto, que la canción me guste, te lo juro que yo no me fijo en números, yo no me fijo en, o sea, si el artista es famosísimo, a mí lo que me interesa sinceramente es que la canción me haga tener ese movimiento de cabeza que te hace disfrutar el tema, entonces eso, eso sería lo que me llena, ¿sabes? Eso es lo que me ayuda a seleccionar alguna canción o a aceptar un dueto o algo así.

Por ejemplo, Miami, Miami fue eso, Miami fue que me la mostró mi compadre y yo dije, wow, eso es un muy buen, muy buen tema, entonces le dimos en caliente.

¿Cuál ha sido el mayor desafío que has tenido que enfrentar hasta ahora en tu carrera musical?

Todo ha fluido muy bien, yo lo que te podría decir que tengo quejas de los aeropuertos, pero de ahí para el real todo está muy bien, o sea, estar viajando es algo cansador, pero muy bonito también, ¿sabes? Es como que andas de arriba para abajo, ves ciudades nuevas, pero pues también las horas de aeropuerto son tiempo muerto, ¿sabes? Tienes que estar ahí esperando las filas a la hora de bajarte del avión, pero de ahí para el real todo está muy bien, sinceramente me gusta mucho todo y ahí todo ha fluido muy, muy bien.



¿Cuál es ese sueño que quieres lograr con la música?

PUBLICIDAD

Dejar una huella,ser una persona recordada, respetada dentro de la industria, tener colaboraciones con artistas internacionales, que no sea pasajero, yo quiero que esto sea para siempre y que la gente sepa el nombre de Octavio Cuadras y que cuando se escuche algo mío digan, ah, sí, es de él, o sea, que sepan a lo característico que tenemos y que lo disfruten mucho y que la gente siga teniendo ese gusto por mi música.

Aparte de tu música, de los corridos, el regional mexicano, ¿hay algún otro género que te apasione, que te gustaría explorar más adelante?

Te digo algo, me gusta mucho toda la música en general, soy una persona que escucha música de todo, o sea, y cuando te digo de todo, es de todo, que te puedo escuchar un K-pop, que te puedo escuchar un rock, que te puedo escuchar un metal, que te puedo escuchar rap de los ochentas, rap nuevo, rap mexicano, rap de los Estados Unidos, o sea, me gusta muchísimo todo, escucho ópera, escucho jazz, escucho mucho Frank Sinatra, escucho Michael Jackson, tengo muchísimo gusto musical, es de todo, pues, siento que no tengo un género en sí ahí en la música, pero si yo pudiera, me gustaría R&B, como algo relajado también, y siento que sí se va a lograr.