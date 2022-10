Manuel Medrano quiere ser ‘Eterno’ con su música

Yo suelo hacer música con la que vibro. En ese momento estaba vibrando con el R&B e hice canciones como ‘La Mujer que Bota Fuego’, ‘Buena’, ‘Si Pudiera’, y ‘Mi Otra Mitad’ que rozan esa línea entre el pop y el R&B. Soy un gran admirador de las personas que saben hacer reggaetón, pero yo todavía no vibro mucho con este género en la forma de creación musical, entonces por el momento me inclinaré a géneros que me hacen vibrar de una forma diferente.