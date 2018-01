Shakira y Residente triunfan en las categorías latinas de los GRAMMY

Estos premios, entregados en la ceremonia premiere -que no es televisada - fueron otorgados a la colombiana por su disco ‘El Dorado’ , mientras que el puertorriqueño se llevó la presea gracias a su material homónimo, ‘Residente’ , que también obtuvo dos GRAMMY Latino por Álbum Urbano y Mejor Canción Urbana .

'Despacito’, la canción de Luis Fonsi y Dady Yankee, perdió en la categoría de Mejor Interpretación Pop de un Dúo o Grupo, en su versión remix con Justin Bieber, ante 'Feel It Still', de Portugal. The Man. El tema también está compitiendo por mejor Grabación del Año y Mejor Canción del Año, con lo que hizo historia al ser la primera canción en español en ser nominada en estas categorías en los 60 años de historia de esta premiación.