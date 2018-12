Cardi B, Bad Bunny, J Balvin están nominados al GRAMMY de Mejor Grabación del año por 'I Like It'

La canción 'I Like It' de Cardi B fue nominada este viernes al premio de Mejor Grabación del año de los GRAMMY, y con ella los cantantes Bad Bunny y J Balvin -quienes colaboraron en ese tema- disputarán el premio más codiciado de la industria musical, en la que tendrán como competencia a Lady Gaga, Kendrick Lamar, Drake y Post Malone, entre otros.

La única categoría latina de estos galardones, la de Mejor Álbum Pop Latino, cuenta con los siguientes nominados: Pablo Alborán con 'Prometo', Claudia Brant con 'Sincera', Natalia Lafourcade y sus 'Musas (Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De Los Macorinos), Vol. 2', Raquel Sofía con '2:00 AM' y Carlos Vives por 'Vives'.

Camila Cabello también optará a un GRAMMY este año en la disciplina de Mejor Álbum Vocal Pop por su disco 'Camila'.

La Academia de la Grabación hizo pública la lista completa de los artistas optan al GRAMMY y que, en número de candidaturas, lidera Kendrick Lamar con 8 nominaciones, seguido por Drake con 7 menciones.

El hip-hop dominó las candidaturas para la 61 edición de los premios más importantes de la música, aunque por detrás de Lamar y Drake se situó la cantante de folk Brandi Carlile con seis nominaciones.

Cardi B, Bad Bunny y J Balvin fueron los únicos latinos que fueron reconocidos con una nominaciones en las categorías generales. La cantante del Bronx con raíces dominicanas aspira a 5 galardones: Mejor Grabación ('I Like It'), Mejor Álbum ('Invasion of Privacy'), Mejor Dúo Pop/Actuación Grupal ('Girls Like You' con Maroon 5), Mejor Actuación Rap ('Be Careful') y Mejor Álbum de Rap ('Invasion of Privacy').

Se trata de la primera nominación de J Balvin y Bad Bunny a los GRAMMY y la séptima para Cardi B, que el año pasado disputó dos categorías de rap con su tema 'Bodak Yellow'.

El premio de Álbum del Año se dilucidará entre Cardi B y su 'Invasion of Privacy', los éxitos de Kendrick Lamar ('Black Panther') y Drake ('Scorpion') y los discos de Brandi Carlile ('By The Way, I Forgive You'), H.E.R. ('H.E.R.'), Post Malone ('Beerpongs & Bentleys'), Janelle Monáe ('Dirty Computer') y Kacey Musgraves ('Golden Hour').

En cuanto a la Mejor Grabación, 'I Like It' se enfrentará a 'The Joke' de Brandi Carlile, 'This Is America' de Childish Gambino, 'God's Plan' de Drake, 'Shallow' de Lady Gaga y Bradley Cooper, 'All The Stars' de Kendrick Lamar y SZA, 'Rockstar' de Post Malone con 21 Savage, y 'The Middle' de Zedd junto a Maren Morris y Grey.

En canción del año, que a diferencia de grabación del año premia la excelencia en la composición, fueron nominados 'All The Stars' de Kendrick Lamar y SZA, 'Boo'd Up' de Ella Mai, 'God's Plan' de Drake, 'In My Blood' de Shawn Mendes, 'The Joke' de Brandi Carlile, 'The Middle' de Zedd junto a Maren Morris y Grey, 'Shallow' de Lady Gaga y Bradley Cooper, y 'This Is America' de Childish Gambino.

La 61 entrega de los GRAMMY tendrá lugar el 10 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles.