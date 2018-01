Lista completa de ganadores de los premios GRAMMY 2018

La Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias (NARAS, por sus siglas en inglés) otorgó los reconocimientos a lo mejor de la música de 2017 en la 60 entrega del GRAMMY. El evento se realizó este 28 de enero de 2018, en el Madison Square Garden, en Nueva York.

El gran favorito de la noche fue Bruno Mars, quien se llevó 4 gramófonos dorados, incluyendo Álbum del Año, mientras que la gran sorpresa del evento fue el hecho de que 'Despacito' perdiera el gramáfono en las categorías Canción del Año y Grabación del Año, ambas ante Mars.



Aquí la lista completa de ganadores:

ÁLBUM DEL AÑO

'24K MAGIC'

Bruno Mars

GRABACIÓN DEL AÑO

'24K MAGIC'

Bruno Mars

CANCIÓN DEL AÑO

'THAT'S WHAT I LIKE'

Bruno Mars

MEJOR NUEVO ARTISTA

ALESSIA CARA

MEJOR INTERPRETACIÓN POP – SOLISTA

'SHAPE OF YOU'

Ed Sheeran

MEJOR INTERPRETACIÓN POP — DÚO O GRUPO

'FEEL IT STILL'

Portugal. The Man

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP TRADICIONAL

'TONY BENNETT CELEBRATES 90'

Varios

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP

'÷ (DIVIDE)'

Ed Sheeran

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

'A DEEPER UNDERSTANDING'

The War On Drugs

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

'SLEEP WELL BEAST'

The National

MEJOR INTERPRETACIÓN DE R&B

'THAT'S WHAT I LIKE'

Bruno Mars



MEJOR CANCIÓN DE RAP

'HUMBLE'

Kendrick Lamar

MEJOR ÁLBUM DE RAP

'DAMN'

Kendrick Lamar

MEJOR ÁLBUM COUNTRY

'FROM A ROOM: VOLUME 1'

Chris Stapleton

MEJOR ÁLBUM DE POP LATINO

'EL DORADO'

Shakira



MEJOR ÁLBUM LATINO DE ROCK, URBANO O CONTEMPORÁNEO

'RESIDENTE'

Residente

MEJOR ÁLBUM TROPICAL LATINO

'SALSA BIG BAND'

Rubén Blades

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA REGIONAL MEXICANA

'ARRIEROS SOMOS VERSIONES ACÚSTICAS'

Aída Cuevas

MEJOR ÁLBUM DE COMPILACIÓN DE SONIDOS PARA MEDIOS VISUALES

'LA LA LAND'

Varios

MEJOR BANDA SONORA PARA MEDIOS VISUALES

'LA LA LAND'

Justin Hurwitz

MEJOR CANCIÓN PARA MEDIOS VISUALES

How Far I'll Go

Soundtrack de Moana: The Songs